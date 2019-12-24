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  • 24.12.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 10:28

Son dakika: 'dan bir rekor daha

Son dakika haberi... 100 endeksi, 113066 puanla yılın en yüksek seviyesini gördü.

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