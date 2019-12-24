BIST 100 endeksi 20 ay sonra ilk kez dün 112.000 puanın üzerine çıkmıştı.
Endeks bugün de açılıştan kısa bir süre sonra 113066 puanı görerek rekorunu tazeledi.
BIST 100 endeksi 20 ay sonra ilk kez dün 112.000 puanın üzerine çıkmıştı.
Endeks bugün de açılıştan kısa bir süre sonra 113066 puanı görerek rekorunu tazeledi.
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