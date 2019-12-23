Vatandaşa 43 ayrı destek! 6.5 milyona 18 milyar TL

sosyal yardımlarla ihtiyacı olanın yanında. Yaklaşık 6.5 milyon kişiye doğrudan ulaşıldığına dikkat çeken Aile Bakanı'un verdiği bilgiye göre; yaşlı ve engelli yardımı kapsamında 1.5 milyon kişiye 8.4 milyar lira, 414 bin kişiye 6.5 milyar lira evde bakım yardımı, 3.5 milyon kişiye 1 milyar liraya yakın şartlı eğitim ve sağlık desteği sağlandı. 1.2 milyon anneye 398 milyon lira doğum yardımı yapıldı, 1.2 milyon hanenin 450 milyon liralık faturası karşılandı, 2 bin 600 kronik hastaya 32 milyon liraya yakın destek aktarıldı. 24 bin haneye 64 milyon liraya yakın barınma, 770 bin kişiye 264 milyon lira gıda yardımı yapıldı. Muhtaç asker ailesi olan 101 bin haneye 110 milyon lira destek sağlandı. Hükümet, 43 başlıkta sosyal destek programlarını 2020'de de sürdürecek.3.5 milyon kişiye 1 milyar lira eğitim, sağlık desteği1.5 milyon kişiye 8.4 milyar lira yaşlılık, engellilik yardımı1 milyon 250 bin haneye elektrik tüketim desteği414 bin kişiye 6.5 milyar lira evde bakım yardımı1.2 milyon anneye doğum yardımı2 bin 600 kronik hastanın faturası devletten