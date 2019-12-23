2020 Motorlu Taşıt Vergisi belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında yüzde 12 oranında artış yaşadı. Peki hangi otomobil için ne kadar MTV ödenecek? Peki otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için 2020 yılında ne kadar MTV ödenecek? MTV ücretleri nasıl belirleniyor? İşte 2020 yılında ödeyeceğiniz Motorlu Taşıtlar Vergisi.

23.12.2019 09:05 - Son Güncelleme: 23.12.2019 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





