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2020 Motorlu Taşıt Vergisi belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında yüzde 12 oranında artış yaşadı. Peki hangi otomobil için ne kadar MTV ödenecek? Peki otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için 2020 yılında ne kadar MTV ödenecek? MTV ücretleri nasıl belirleniyor? İşte 2020 yılında ödeyeceğiniz Motorlu Taşıtlar Vergisi.

23.12.2019 09:05 - Son Güncelleme: 23.12.2019 09:14
2020 Motorlu Taşıt Vergisi belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor.

2020 Motorlu Taşıt Vergisi belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında yüzde 12 oranında artış yaşadı.

2020 Motorlu Taşıt Vergisi belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

2020 Motorlu Taşıt Vergisi belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.

2020 Motorlu Taşıt Vergisi belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

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