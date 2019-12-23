Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 cep telefonu, pasaport harcı ne kadar? 2020 harç, vergi ve cezalar listesi

2020 harç, vergi ve cezalar listesi belli oldu. Yurt dışından getirilen cep telefonu ile pasaport harcının yeni oranları merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak açıklandı. Peki, 2020 yurt dışından getirilen cep telefonu harcı, pasaport harcı, tapu harcı, icra başvuru harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları ne kadar oldu? İşte 2020 yeni harç, vergi ve cezalar...