Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 cep telefonu, pasaport harcı ne kadar? 2020 harç, vergi ve cezalar listesi
2020 yılında uygulanacak harç, vergi ve cezalarda yeni oranlar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğe göre 2020 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirledi. Peki, 2020 yurt dışından getirilen cep telefonu harcı, pasaport harcı, tapu harcı, icra başvuru harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları ne kadar oldu? İşte 2020 yeni harç, vergi ve cezalar...
2020 harç, vergi ve cezalar listesi belli oldu. Yurt dışından getirilen cep telefonu ile pasaport harcının yeni oranları merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak açıklandı. Peki, 2020 yurt dışından getirilen cep telefonu harcı, pasaport harcı, tapu harcı, icra başvuru harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları ne kadar oldu? İşte 2020 yeni harç, vergi ve cezalar...