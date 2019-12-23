2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı için artık sayılı günler kaldı. Bu bağlamda bugüne kadar gerçekleştirilen üç toplantıda sendikalar ve işveren kesimi teklifini sundu. 25 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yapılması beklenen toplantıda hükümetin görüşü de netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah jestimizi yaparız da bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" açıklaması, çalışanları umutlandırmıştı. Hak - İş ve DİSK ile ortak hareket eden Türk - İş, kendi belirlediği 2.578 lirada ısrarcı. Bu rakamın altındaki müzakereye kapılarını kapatan TÜRK-İş uzlaşmaya yanaşmayacağını duyurmuştu. Detaylar takvim.com.tr'de

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