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  • 24.12.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:28

ve AGİ zammı ne oldu? Milyonların gözü oraya çevrildi! İşte

belli oldu mu son haberler geldi. 3 sendika birleşti ve 2020 asgari ücret için yeni tahminlerini açıkladı. Peki 2020 yılında asgari ücret kaç para olacak bu sorunun cevabı ayın sonunda netleşecek. Asgari ücret 2020 için sendikalar 2.578 lira istiyor. Yeni asgari ücrette gözler hükümete çevrildi. , aylık gıda harcaması rakamını 2 bin 331 TL olarak açıklarken, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 578 liranın altındaki asgari ücret teklifini değerlendirmeye almayacaklarını açıkladı. İşveren kesimi ise 'dengelerin gözetilmesi' çağrısında bulundu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş oluyor. Detaylar takvim.com.tr'de

Gözler bakanlıkta! Asgari ücrette final haftası

2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı için artık sayılı günler kaldı. Bu bağlamda bugüne kadar gerçekleştirilen üç toplantıda sendikalar ve işveren kesimi teklifini sundu. 25 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yapılması beklenen toplantıda hükümetin görüşü de netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah jestimizi yaparız da bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" açıklaması, çalışanları umutlandırmıştı. Hak - İş ve DİSK ile ortak hareket eden Türk - İş, kendi belirlediği 2.578 lirada ısrarcı. Bu rakamın altındaki müzakereye kapılarını kapatan TÜRK-İş uzlaşmaya yanaşmayacağını duyurmuştu. Detaylar takvim.com.tr'de

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