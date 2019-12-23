23 Aralık evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi nasıl yapılır? Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte sorgulama işlemine dair detaylar...

23 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli, Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Isparta , Adana, Düzce, Giresun, Kayseri, Çanakkale'de maaşların yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...