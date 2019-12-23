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  • 23.12.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 15:50

23 Aralık yatan iller sorgulama! Evde bakım aylığı hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım aylığının yatırıldığı iller vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakım aylığı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Ay sonuna yaklaştığımız şu günlerde evde bakım maaşlarının ödendiği iller hakkında artış yaşandığı görülüyor. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Peki, 23 Aralık yatan iller hangileri? İşte maaşların yatırıldığı illerin listesi...

23 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

23 Aralık evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi nasıl yapılır? Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte sorgulama işlemine dair detaylar...

23 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli, Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Isparta , Adana, Düzce, Giresun, Kayseri, Çanakkale'de maaşların yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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