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  • 23.12.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 16:00

Bakanlık satışa çıkardı! Değeri 1 milyon lira

, 'da kaçak yakalanan 80 kilo trüf mantarını açık artırmayla satışa çıkardı. 505 bin liradan başlayan açık artırma 1 gün sürecek. Mantarların bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. İhaleye girmek isteyenlerin 100 bin lira teminat yatırması gerekiyor.

Bakanlık satışa çıkardı! Değeri 1 milyon lira

'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına el konuldu.

, trüf mantarlarını 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden satışa çıkardı. 1 gün sürecek online ve açık artırma usulü ihale yarın saat 10.05'te sona erecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişi isteyen herkes siteye üye olma şartıyla katılabiliyor. İhaleye girmek için ve Ziraat Bankası hesaplarına 100 bin lira teminat yatırmak gerekiyor.



Yaklaşık 80 kilo trüf mantarının satışa esas bedeli Van Gümrük Müdürlüğü tarafından 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Piyasada kilogram fiyatı 2 bin euro (13,1 bin lira) olan trüf mantarının ihalesinde açık artırma 505 bin liradan (kilosu 6 bin 300 lira) başlatıldı. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde +4 derecede uygun saklama koşullarında muhafaza edilen trüf mantarları ile ilgili her türlü bilgi ve fotoğraflar web sitesinden görülebilecek. Ürünlerin ihale bedeli, ihale sona erdikten sonra 2 iş günü içinde ödenecek. Mantarların tarafından yapılmış tüketime uygun olduğuna dair analiz raporları da bulunuyor.


Ticaret Bakanlığı taze meyve sebze, bakliyat gibi gıda ürünlerini bekletilmeyecek eşya olarak e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuyor. Bekletilmeyecek eşya ihaleleri araç ve eşya ihalelerine göre daha kısa sürüyor. Bekletilmeyecek eşyalar 1 gün ilanda, ilanı takip eden 1 işgünü ise teklife açık halde bulunuyor.

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