Asgari ücrette son dakika kritik gelişmeler haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlar için artık son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonnu 4. son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamaya göre, 4. toplantı 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu toplantı da asgari ücret tam zam oranı belli olmuş olacak. Bu bağlamda 2020 asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor. 3 konfederasyon asgari ücret için net 2 bin 578 lira rakamını belirlemişti. Başkan Erdoğan'da asgari ücretle ilgili 'jestimizi yaparız' demişti. 2020'de asgari ücret ve AGİ zammı detayları takvim.com.tr'de

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