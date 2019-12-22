Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.12.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:24

2020'de ve oranı - Asgari ücrette son dakika kritik gelişme! belli oldu!

ve mı belli oldu! 2020'de ... 2020 asgari ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtı için önemli bir buluşma gerçekleşti. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, geçerli olacak asgari ücret talebini 2578 lira olarak açıkladı. 3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ortak açıklama yaptı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yeni asgari ücrete dair aldıkları kararı ve ortaya çıkan rakamı açıkladı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret talebini 2578 lira olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bu hafta başında yapmıştı ve masaya rakamları gelmişti.

Kritik gelişme! Asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu!

Asgari ücrette son dakika kritik gelişmeler haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlar için artık son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonnu 4. son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamaya göre, 4. toplantı 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu toplantı da asgari ücret tam zam oranı belli olmuş olacak. Bu bağlamda 2020 asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor. 3 konfederasyon asgari ücret için net 2 bin 578 lira rakamını belirlemişti. Başkan Erdoğan'da asgari ücretle ilgili 'jestimizi yaparız' demişti. 2020'de asgari ücret ve AGİ zammı detayları takvim.com.tr'de

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2020'de asgari ücret ve AGİ zam oranı - Asgari ücrette son dakika kritik gelişme! Asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri