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  • 23.12.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:26

bekar, evli ve çocuklu aileler için kaç para? 2020 asgari ücret brüt net mı yeni haber!

2020 brüt net mı yeni haber! Asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için kaç para? Olacak sorusu arama motorlarında zirveye ulaştı. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor. Peki, Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret görüşmeleri bitti mi? oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak.

2020 asgari ücret brüt net zammı yeni haber!

2020 asgari ücret brüt net zammı yeni haber geldi. Bu anlamda Asgari Ücret Tespit Komisyonnu 4. son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamaya göre, 4. toplantı 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacak.
7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. İlk maaşlar ise 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. 2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor. Peki asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar olacak? 2020 asgari ücret brüt net zammı...

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