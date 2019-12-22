2020 asgari ücret brüt net zammı yeni haber geldi. Bu anlamda Asgari Ücret Tespit Komisyonnu 4. son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamaya göre, 4. toplantı 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacak.

7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. İlk maaşlar ise 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. 2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor. Peki asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar olacak? 2020 asgari ücret brüt net zammı...

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