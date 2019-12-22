2020 asgari ücret brüt net zammı yeni haber geldi. Bu anlamda Asgari Ücret Tespit Komisyonnu 4. son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamaya göre, 4. toplantı 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacak.
7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. İlk maaşlar ise 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. 2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor. Peki asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar olacak? 2020 asgari ücret brüt net zammı...
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.