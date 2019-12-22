23 Aralık evde bakım maaşı güncel listeleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda evde bakım maaşının hangi illere yatırıldığı konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Evde bakım aylığı, evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilmektedir. Peki, 23 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası yatan iller güncel liste ve e-Devlet sorgulama ekranı... Evde bakım maaşı alabilmek için, o ailede ikamet eden ve nüfus kaydı olarak o ailede ikamet ettiği görülen kişiler başına düşen ortalama gelirinin hesaplanması gerekir.

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