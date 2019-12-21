Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.12.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 12:30

te kritik hafta! ne zaman açıklanacak? ?

2020'de geçerli olacak için çalışmalar sürüyor. nın açıklanacağı kritik haftaya giriliyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Gözler son toplantıya çevrildi. Peki, Asgari ücret 2020 zammı ne zaman açıklanacak? ?

Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman?

Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak ücreti belirleme çalışmaları kapsamında önümüzdeki hafta dördüncü ve son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Kritik toplantı sonrası 2020 asgari ücret tutarı belirlenecek. Doğrudan 7 milyonun merakla beklediği Asgari ücret 2020 zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonnu 4. son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamaya göre, 4. toplantı 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantı tarihi bakanın programının netleşmesinin ardından kesinleşecek.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücrette kritik hafta! Asgari ücret 2020 zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri