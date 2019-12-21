Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak ücreti belirleme çalışmaları kapsamında önümüzdeki hafta dördüncü ve son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Kritik toplantı sonrası 2020 asgari ücret tutarı belirlenecek. Doğrudan 7 milyonun merakla beklediği Asgari ücret 2020 zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonnu 4. son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamaya göre, 4. toplantı 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantı tarihi bakanın programının netleşmesinin ardından kesinleşecek.

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