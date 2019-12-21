Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı. 21 Aralık tarihli evde akım maaşının hangi illere yatıtıldığı konusunda araştırmalar sürüyor. Evde bakım aylığı, evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilmektedir. Peki, 21 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası yatan iller güncel liste ve e-Devlet sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. 21 Aralık Cumartesi günü evde bakım maaşları yatan iller güncel listesi şu şekilde:

Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli, Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Isparta, Adana, Düzce, Giresun, Kayseri, Çanakkale.