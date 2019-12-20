Asgari ücrette yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde dördüncü toplantı bekleniyor. Peki, Başkan Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

2020 asgari ücret zammına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız." dedi.

ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor. Son toplantının ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak.