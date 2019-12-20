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  • 20.12.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 14:48

Başkan Erdoğan'dan son dakika zammı açıklaması! 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

zammı ne kadar olacak? sorusu, yaklaşık 7 milyon işçi tarafından heyecanla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde dördüncü toplantı bekleniyor. Peki, Başkan Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

2020 asgari ücret zammına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız." dedi.

ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor. Son toplantının ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak.

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