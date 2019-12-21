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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 yılına ilişkin pazarlığında gözler 'ye çevrildi. Asgari ücret için ilk kez 3 sendikadan ortak açıklama geldi.

Asgari ücrette Külliye devrede
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 yılına ilişkin pazarlığında gözler Külliye'ye çevrildi. Asgari ücret için ilk kez 3 sendikadan ortak açıklama geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 liradan geri adım atmayacaklarını açıkladı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hafta başında taraflarla bir araya gelecek. Toplantı öncesi işçi ve işveren ortak noktada buluşamazsa, Bakan Selçuk teklifleri Başkan Tayyip Erdoğan'a götürecek. Nihai rakamın Başkan Erdoğan'ın katkısıyla belirlenmesi bekleniyor.


HAZAL ATEŞ

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