Asgari ücrette Külliye devrede

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 yılına ilişkin asgari ücret pazarlığında gözler Külliye'ye çevrildi. Asgari ücret için ilk kez 3 sendikadan ortak açıklama geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 liradan geri adım atmayacaklarını açıkladı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hafta başında taraflarla bir araya gelecek. Toplantı öncesi işçi ve işveren ortak noktada buluşamazsa, Bakan Selçuk teklifleri Başkan Tayyip Erdoğan'a götürecek. Nihai rakamın Başkan Erdoğan'ın katkısıyla belirlenmesi bekleniyor.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.