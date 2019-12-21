TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Asgari ücretli ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesine başvurular 16 Aralık'ta başladı. Yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar başvuru sonuçlarını araştırıyor. Peki, TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KURA ÇEKİMİ...

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl içerisinde yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

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