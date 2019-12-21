



AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışı uygulamasında sona gelindi.

İmar barışından yararlanmak için başvuranlar, Yapı Kayıt Belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'ini temmuz sonunda yatırmıştı. Geri kalan bedelin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor.

BAKAN KURUM'DAN VATANDAŞA İMAR BARIŞI ÇAĞRISI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesi için verilen sürede son 10 güne girildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.