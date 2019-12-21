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  • 21.12.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 12:05

ödemeleri için son 10 gün! Hakkınız yanabilir

na başvuranların bedelini ödemeleri için verilen sürede son 10 güne girildi. Bugüne kadar imar barışından 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı, başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesi için verilen sürede son 10 güne girildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.



AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışı uygulamasında sona gelindi.

İmar barışından yararlanmak için başvuranlar, Yapı Kayıt Belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'ini temmuz sonunda yatırmıştı. Geri kalan bedelin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor.

BAKAN KURUM'DAN VATANDAŞA İMAR BARIŞI ÇAĞRISI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesi için verilen sürede son 10 güne girildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

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