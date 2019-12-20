Emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine yeni yılda da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.
- Ekonomi
- 20.12.2019
- Gazete
Emekliye 2.232 TL bayram ikramiyesi! 2020'de emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine yeni yılda da devam edilecek. Yılda 2 kez verilecek bayram ikramiyesine enflasyon zammı gündemde. Buna göre; toplam ikramiye 2 bin liradan 2 bin 232 liraya çıkabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine yeni yılda da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.
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