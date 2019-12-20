Emekli olup, emekli maaşının gelmesini bekleyenlere, SGK 6 bin 62 lira tutarında maaş avansı veriyor. Tüm emeklilerin faydalanabileceği maaş avansının geri ödemesi taksitle yapılabilecek. Emekli olmuş ancak henüz emekli maaşı bağlanmamış vatandaşlar da 3 maaş avans ve 10 maaş kredi alabiliyor. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir kişi 5400 TL'ye kadar avans alabilir. 10 maaş kredi sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?

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