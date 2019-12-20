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  • 20.12.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 11:32

, ve 'in belirlediği ne kadar? Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret oranı ne oldu?

, ve oranı ne oldu? Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in belirlediği asgari ücret ne kadar? Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Hak - İş ve DİSK ile ortak hareket eden Türk - İş, kendi belirlediği 2.578 lirada ısrarcı. Bu rakamın altındaki müzakereye kapılarını kapatan TÜRK-İş uzlaşmaya yanaşmayacağını duyurmuştu. Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor.

20 Aralık Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret zam oranı ne oldu?

20 Aralık Cuma bugün asgari ücret zammı için kritik tarih. Bu bağlamda Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in belirlediği asgari ücret rakamları birazdan açıklanacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti. Hak-İş ise, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak bir asgari ücret tespiti ve 3 konfederasyonla birlikte belirlenen asgari ücretin talep edilmesini dile getiriyor. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretle ilgili 3 konfederasyonun belirlediği rakamı 20 Aralık Cuma günü kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını söyledi. Peki asgari ücrette son durum ne?

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