20 Aralık Cuma bugün asgari ücret zammı için kritik tarih. Bu bağlamda Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in belirlediği asgari ücret rakamları birazdan açıklanacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti. Hak-İş ise, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak bir asgari ücret tespiti ve 3 konfederasyonla birlikte belirlenen asgari ücretin talep edilmesini dile getiriyor. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretle ilgili 3 konfederasyonun belirlediği rakamı 20 Aralık Cuma günü kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını söyledi. Peki asgari ücrette son durum ne?

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