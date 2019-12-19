Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Milyonlarca emekli vatandaş, emekli promosyon ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyor. 3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar tarafından çeşitli teklifler sunularak yanında ekstra avantajlar da sağlanıyor. Kimilerinde promosyon bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon tarihi de yaklaştı. İşte banka banka promosyon ücret bilgileri...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.