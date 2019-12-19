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  • 19.12.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 19:16

ücretleri ne kadar oldu? Bankalar emekliye ne kadar ödemesi yapıyor?

ücretleri, yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bankaların kendisine sunduğu teklifleri inceleyen emekli vatandaşlar en uygun teklifi seçip taahüt vererek maaşını oradan çekip sunulan fırsatlardan da yararlanıyor. Bu kapsamda emekliler arama motorlarında " ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bankalar emekliye ne kadar ödemesi yapıyor? İşte bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri ve avantajlar...

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Milyonlarca emekli vatandaş, emekli promosyon ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyor. 3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar tarafından çeşitli teklifler sunularak yanında ekstra avantajlar da sağlanıyor. Kimilerinde promosyon bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon tarihi de yaklaştı. İşte banka banka promosyon ücret bilgileri...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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