SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı son dakika açıklaması ve en düşük emekli maaşları oldukça fazla merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 6,29 olacak. Eğer Merkez Bankası'nın beklentisi gerçekleşirse maaşlar; 74 ile 356 lira arasında artacak. Bu tahmine göre, bin 181 lira 87 kuruş olan en düşük emekli aylığı bin 256 lira 21 kuruş, 5 bin 660 lira 77 kuruş olan en yüksek emekli aylığı ise 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak. Ayrıca emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine yeni yılda da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ