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  • 20.12.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 13:11

Eğer gerçekleşirse maaşlara 356 lira yapılacak! İşte en düşük ve en yüksek maaşlar

Maaşlara 356 lira müjdesi geldi. Yılbaşına sayılı günler kala maaşlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. Son dakika açıklamasına göre en yüksek emekli maaşı aylığı alanlar yani maaşı 5 bin 660 TL olan emeklilerin maaşları da yüzde 8,49'luk oranla 6 bin 139 TL'ye yükselecek. Bunun yanı sıra yapılacak olan yüzde 4 zam ile birlikte bu tutar artacak olup ödenecek en yüksek maaş 6 bin 385 TL'ye çıkacak. ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık a göre belirleniyor. 'nın beklenti anketine göre, 2019 enflasyonu yüzde 11,62, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 6,29 olarak tahmin ediliyor.

Eğer gerçekleşirse maaşlara 356 lira zam yapılacak!

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı son dakika açıklaması ve en düşük emekli maaşları oldukça fazla merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 6,29 olacak. Eğer Merkez Bankası'nın beklentisi gerçekleşirse maaşlar; 74 ile 356 lira arasında artacak. Bu tahmine göre, bin 181 lira 87 kuruş olan en düşük emekli aylığı bin 256 lira 21 kuruş, 5 bin 660 lira 77 kuruş olan en yüksek emekli aylığı ise 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak. Ayrıca emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine yeni yılda da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.

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