SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni maaş açıklaması vatandaşları sevindirdi
Enflasyon endeksli zam alan SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi.
20.12.2019 10:18
- Son Güncelleme: 27.12.2019 14:01
SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni maaş ve formülü! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam miktarı merak ediliyor. Bu bağlamda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Detaylar takvim.com.tr'de.
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