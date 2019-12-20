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SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni maaş açıklaması vatandaşları sevindirdi

Enflasyon endeksli zam alan SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi.

20.12.2019 10:18 - Son Güncelleme: 27.12.2019 14:01
Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı belli oldu! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı açıklaması!

SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni maaş ve formülü! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam miktarı merak ediliyor. Bu bağlamda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Detaylar takvim.com.tr'de.

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Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı belli oldu! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı açıklaması!

Enflasyon endeksli zam alan SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi:

Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı belli oldu! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı açıklaması!

"Enflasyon endeksli zam sistemi bırakılsın. Seyyanen zam yöntemine geçilsin."

Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı belli oldu! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı açıklaması!

Mevcut sistemde SSK emeklileri ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı belli oldu! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı açıklaması!

Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı Temmuz zammını, ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise maaşlarda yapılacak Ocak zammı gösteriyor.

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