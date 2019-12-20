Asgari ücrette son dakika haberi: 2020 yılı Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret TÜİK açıklaması son haberler geldi. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2020 asgari ücret zammında. 3. kez toplanan asgari ücret zammı görüşmelerine TÜİK verileri damga vurdu. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

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