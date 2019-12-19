Taşeron işçi - Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücret ile ilgili görüşmeler devam ederken, yapılacak zam oranı taşeron işçileri de ilgilendiriyor. Şimdi 2020 TL alan bir işçinin maaşı 2020 yılında 2108 TL , 2200 TL alan bir işçinin maaşı , yüzde 4 zamla 2020 yılınca 88 TL zamlanıp 2288 TL olacak. Bu da asgari ücretin altında bir maaş alacaklar anlamına gelmektedir. 2020 yılının Haziran ayında taşeron işçiler hükümet ile yapılacak görüşmeden önemli kazanımlar elde etmek istiyorlar. Bu anlamda kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 Ocak'ta zam alıp almayacağı merak ediliyor. İşte taşeron işçi maaşları son dakika haberleri...

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