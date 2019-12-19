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  • 20.12.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 09:27

Taşeron enflasyon ve mı ne kadar? (kadroya geçen taşeron işçiler) 2020 Ocak'ta zam alacak mı?

Taşeron işçi - Kurumlarda istihdamı sağlanan binlerce taşeron işçi için mı ve ek ödemeler merak konusu olmuştu. İşçilerin kadroya alınmasının ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. 4/D'li taşeron işçiler asgari ücret zammı alabilecek mi? Ek ödeme alabilecekler mi? İşte detaylar... Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret seviyesinde zam geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. İşte taşeron işçi enflasyon ve asgari ücret takvim.com.tr'de.

KHK'lı 4/D'li taşeron işçiler 2020 Ocak'ta zam alacak mı?

Taşeron işçi - Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücret ile ilgili görüşmeler devam ederken, yapılacak zam oranı taşeron işçileri de ilgilendiriyor. Şimdi 2020 TL alan bir işçinin maaşı 2020 yılında 2108 TL , 2200 TL alan bir işçinin maaşı , yüzde 4 zamla 2020 yılınca 88 TL zamlanıp 2288 TL olacak. Bu da asgari ücretin altında bir maaş alacaklar anlamına gelmektedir. 2020 yılının Haziran ayında taşeron işçiler hükümet ile yapılacak görüşmeden önemli kazanımlar elde etmek istiyorlar. Bu anlamda kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 Ocak'ta zam alıp almayacağı merak ediliyor. İşte taşeron işçi maaşları son dakika haberleri...

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HaberlerEkonomi HaberleriTaşeron enflasyon ve asgari ücret zammı ne kadar? KHK'lı 4/D'li (kadroya geçen taşeron işçiler) 2020 Ocak'ta zam alacak mı?
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