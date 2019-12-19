TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Üç günlük süreçte TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldığı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da konut yapılacak. İstanbul'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 2.625 1.125 3.750 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 4.025 1.725 5.750 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.