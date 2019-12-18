Taşeron işçiler kadroya alınmalarından sonraki süreç boyunca her altı ayda bir yüzde 4 zam aldılar. Yüzdelik Dilim ile Ek Zam Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Zira bu konuda bazı taşeron işçiler dava açıp kazanmışlardı. Bu bağlamda

taşeron işçiler 2020 yılında yüzdelik dilim ile ek zam talep ediyorlar. Aynı zamanda taşeron işçiler düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor. İşte 19 Aralık taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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