Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için düşünülen 3.600 ek göstergenin bütün kamu çalışanlarına uygulanmasını isteyen memurlar, böylelikle çok sayıda kişinin emekli olacağını, yeni istihdam alanı açılacağını ifade ediyor. 3600 ek gösterge için gözler KPDK'ya kilitlendi.

Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK), hükümet, memur konfederasyonları ve yetkili sendikaların temsilcilerinin katımıyla bugün toplanacak. KPDK'de 'gündem sözleşmeliye kadro' ve '3600 ek gösterge'. Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Peki polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi 3600 ne oldu, son durum nedir?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ