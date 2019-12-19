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  • 20.12.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 09:21

, , ve 3600 ne oldu, nedir? son dakika çıktı mı?

son dakika çıktı mı? , , ve 3600 ne oldu, nedir? Gibi soruların cevapları oldukça merak ediliyor. Çok sayıda kamu çalışanının beklediği 3600 ek gösterge için bugün toplanılıyor. 'de 'gündem sözleşmeliye kadro' ve '3600 ek gösterge'. Milyonlarca çalışan, asgari ücreti beklerken, memurların gözü de seçim vaatlerinden biri olan 3.600 ek göstergeye kilitlendi. Memurların problem ve taleplerinin masaya yatırılacağı Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), yılın son toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak. Memur sendikalarıyla hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantıda ele alınması gereken çok sayıda konu bulunuyor.

3600 ek gösterge son dakika çıktı mı? İşte son durum

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için düşünülen 3.600 ek göstergenin bütün kamu çalışanlarına uygulanmasını isteyen memurlar, böylelikle çok sayıda kişinin emekli olacağını, yeni istihdam alanı açılacağını ifade ediyor. 3600 ek gösterge için gözler KPDK'ya kilitlendi.
Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK), hükümet, memur konfederasyonları ve yetkili sendikaların temsilcilerinin katımıyla bugün toplanacak. KPDK'de 'gündem sözleşmeliye kadro' ve '3600 ek gösterge'. Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Peki polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi 3600 ne oldu, son durum nedir?

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