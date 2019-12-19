Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik." dedi.

BAKAN TURHAN TARİH VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak, mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere, inşallah önümüzdeki yıl kazmayı vuracağız." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: İHALEYİ YAPIP ADIMI ATACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Eğer Yap - İşlet - Devret'le müşteri bulduk, bulduk. Aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız." diyen Erdoğan, "İhaleyi yapıp adımı atacağız. Farklı ülkelerle görüşmeler var. Yapılması en az 6-7 yılı bulur. Farklı, müstesna güzelliklere sahip, dünyada adından bahsettirecek olan proje. 42 kilometre Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak." şeklinde konuştu