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  • 16.12.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 12:35

'un adı bile yetti! Telefonlar susmuyor!

hakkında son günlerde gelen üst üste açıklamalar, Silivri piyasasını hareketlendirdi. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının durumda çok büyük etkisi olduğunu söyleyen Silivri’deki emlakçı , "Bir buçuk yıldır işler çok durgundu ancak son 3 gündür yapılan açıklamalardan sonra telefonlarımız çok şükür susmuyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesinin hayata geçirileceğini açıklaması, Silivri'de yüzleri güldürdü. Kanal İstanbul'un adı bile bölgede emlak piyasasını hareketlendirdi.

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