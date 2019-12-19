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  • 19.12.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 11:42

ve 'nde talep patlaması! Tek kişilik bilet bakın kaç lira oldu!

Son yılların gözde etkinliği olan Doğu Ekspres ve 'ne talep patlaması yaşanıyor. Turizm Ekspresi’nde tek kişilik biletler 480 liraya çıkarken Şubat ayına kadar yer bulunamıyor.

Ankara'dan başlayıp Kars'ta biten masalsı yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi'nde Şubat ayına kadar yer bulunamıyor. Özellikle yılbaşını trende geçirmek isteyen turistler biletleri şimdiden tüketirken, Turizm Ekspresi'nde tek kişilik biletler 480 liraya kadar çıktı.

Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kars'ta sona eriyor. Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kars'a ekspreslerle gelen yolcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Kars'tan tekrar Ankara'ya dönüyor.

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