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  • 18.12.2019 22:38
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 22:38

'dan '' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “ Projesi gerçekleştiği zaman, Boğaz'ımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız, hem hava hem su kalitesini iyileştirmiş olacağız. Bu çerçevede, deniz canlılarımızı da koruyarak tüm bu değerlerimizi gelecek nesillere koruyarak aktarmış olacağız” dedi.


Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

"KANAL İSTANBUL KORUMA, KURTARMA VE ÖZGÜRLÜK PROJESİDİR"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Projesi'ne ilişkin olarak, "Ülkemiz için gerçekten çok önemli gördüğümüz bir proje. Bu noktada, biz 'Kanal İstanbul Projesi, Boğaz'ın koruma, kurtarma ve özgürlük projesidir' diye altını çizerek ifade ediyoruz." dedi.

"TÜM BU DEĞERLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE KORUYARAK AKTARMIŞ OLACAĞIZ"
ÇED sürecini de tamamladık diyen , "Bu süreçte de gerçekten, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, üniversitelerimizle, hocalarımızla bir çalışma grubu oluşturduk ve bu grup çerçevesinde, çevreye olan etkilerini en aza indirecek şekliyle bir çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede, proje gerçekleştiği zaman, Boğaz'ımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız, hem hava hem su kalitesini iyileştirmiş olacağız. Bu çerçevede, deniz canlılarımızı da koruyarak tüm bu değerlerimizi gelecek nesillere koruyarak aktarmış olacağız" diye konuştu..

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