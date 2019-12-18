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  • 18.12.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 21:32

Avrupa ları, hariç düşüşle kapandı

Avrupa'da lar, ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan anlaşmasında öngörülen 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek geçiş döneminin uzatılmayacağına dair haberlerin etkisiyle, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları çakıldı!

İngiliz basınının iddiasına göre, Başbakanı Boris Johnson, cuma günü parlamentoya sunacağı AB'den ayrılık yasa tasarısında, geçiş döneminin uzatılmasını yasaklayacak bir maddeye yer verecek.

Hükümetin bu süreyi uzatmaması ve serbest ticaret anlaşmasına varılamaması halinde İngiltere, AB'den anlaşmasız ayrılmak zorunda kalacak. Böyle bir durumda İngiltere, AB ile ticaretine Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre devam edecek.

Yatırımcılar, bu durumdan şirketlerin olumsuz etkileneceğini düşünerek, temkinli hareket ediyor.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 azalarak, 414,38 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 azalışla 5.959,60 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,49 kayıpla 13,222,16 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,01'lik azalmayla 23.628,87 seviyesine düştü.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,21'lik yükselişle günü 7.540,75 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.25 itibarıyla yüzde 0,28'lik düşüşle 1,1114 seviyelerinde seyrediyor.

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