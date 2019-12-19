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  • 19.12.2019 20:56
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 20:56

Bankalar faiz indirimini tek tek duyurdu! ING, QNB, Akbank, Ziraat, İş, Garanti kredi faiz oranı ne kadar?

En uygun krediyi hangi bankanın verdiği merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Bankaların kredi faiz indirimindeki yarışı devam ediyor. Kredi çekmeyi düşünenler ise hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Türkiye genelinde, Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı. Bireysel kredilerin yüzde 42'sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34'ünü konut kredileri, yüzde 20'sini kredi kartları ve yüzde 4.0'ünü taşıt kredileri oluşturdu. İşte INGBank, QNB Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası, , Garanti BBVA kredi faiz oranları...

Kredi faizlerinde fırsat sürüyor! İşte banka faiz oranları

Kredi faizlerinde indirim fırsatları sürüyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekip ev, araba almak isteyen ya da borçlarını ödemeyi düşünenler güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Son olarak Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre Yeni Yıl Kredisi kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabileceği duyuruldu. Peki, INGBank, QNB Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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