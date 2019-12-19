Bankalar faiz indirimini tek tek duyurdu! ING, QNB, Akbank, Ziraat, İş, Garanti kredi faiz oranı ne kadar?

Kredi faizlerinde indirim fırsatları sürüyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekip ev, araba almak isteyen ya da borçlarını ödemeyi düşünenler güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Son olarak Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre Yeni Yıl Kredisi kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabileceği duyuruldu. Peki, INGBank, QNB Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

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