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  • 19.12.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:55

II. başladı

Turkuvaz Yayın Grubu’nun ekonomi dünyasına yön veren dergilerinden Para tarafından düzenlenen II. başladı.

II. Dijital Şehircilik Zirvesi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşma yapacağı II. 'nde, Dubai ve Abudabi Dijital Şehircilik Projeleri Danışmanı Tarek Saeed deneyimlerini anlatacak. Zirve'de Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek 'Gelecek ve Mutluluk' konusunda öngörülerini paylaşacak.

ŞEHİR YAŞAMI İÇİN DİJİTAL ÇÖZÜMLER
'Dijital Dönüşümle Mutlu Şehirler Yaratmak' konseptiyle tasarlanan Dijital Şehircilik Zirvesi 2019'da, Türkiye'nin öncü başkanlarının katılımıyla 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' paneli gerçekleştirilecek. Zirve'de gerçekleştirilecek Dijital Dönüşümde Gelecek Vizyonu ve Mutluluk panelinde ise teknoloji, bilişim ve ödeme sistemlerine yön veren uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulunacak. Şehir yaşamı için dijital çözüm üreten şirketlerin vaatlerinin konuşulacağı Dijital Şehircilik Zirvesi'nde, mimarların dijital geleceğe bakışı da masaya yatırılacak.

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