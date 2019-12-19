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  • 19.12.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 10:25

'te 11 milyon varil bulundu!

doğalgaz arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ’te Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik yatağı keşfedildi.

O ilde 11 milyon varil petrol bulundu!

açık sularında doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Türkiye sınırları içerisinde arama çalışmalarına hız verdi.

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'te petrol sahalarında 5 kuyudan, 2 bin 500 metre derinlikten günde yaklaşık 700 varil çıkarılıyor. Çıkarılan ham petrol, tankerlerle TPAO'ya taşınıp burada işleniyor.

DEMİRKUYU SAHASINDA 11.2 MİLYON VARİLLİK PETROL BULUNDU
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ARİ/TPO/K/M47-a1-1 no'lu arama ruhsat alanında, Demirkuyu-1 sahasında petrol arama çalışmaları başlatılmıştı.

Araştırmalar sonucu Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.

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