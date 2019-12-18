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  • 18.12.2019 18:04
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12

? nasıl hesaplanır?

100 bin sosyal konut projesi için daha ilk günlerden yoğun bir başvuru yapıldı. Başvuru sona erene kadar yani 15 Ocak tarihine kadar bu sayının milyona ulaşması bekleniyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak için ilk kriter ise hane halkı gelirinin 5.500 lira altında olmasıdır. Başvuru yapan ya da yapacak vatandaşların maaşları "net" üzerinden hesaplanır. Hanede işkurda çalışan biri varsa, işkurdan çalıştığına dair belge alınması gerekiyor. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. TOKİ hane halkı geliri nasıl hesaplanır?

TOKİ hane halkı geliri nedir?

TOKİ hane halkı geliri nedir? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi TOKİ sosyal konut projelerine başvurular Pazartesi günü başlamıştı ve 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. 2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede başvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL. Hane halkı geliri TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilmez. Eğer banka başvuru kabul etmişse, daha sonra yapılan başvuru iptal edilir. Yatırılan başvuru ücreti de vatandaşa geri ödenir. Hane halkı geliri belirlenen bedel üzerinde olan vatandaş ev almaya hak kazanamaz.

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