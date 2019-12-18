TOKİ hane halkı geliri nedir? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi TOKİ sosyal konut projelerine başvurular Pazartesi günü başlamıştı ve 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. 2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede başvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL. Hane halkı geliri TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilmez. Eğer banka başvuru kabul etmişse, daha sonra yapılan başvuru iptal edilir. Yatırılan başvuru ücreti de vatandaşa geri ödenir. Hane halkı geliri belirlenen bedel üzerinde olan vatandaş ev almaya hak kazanamaz.

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