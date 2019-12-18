TOKİ başvuru nasıl yapılır? 2020 TOKİ 100 bin konut hangi illerde ve ilçelerde? TOKİ başvuru şartları
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru süreci devam ediyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruya göre, başvuru işlemleri 15 Ocak'ta sona erecek. 2+1 ve 3+1 statüsünde inşa edilecek konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şartları merak ediyor. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine dair tüm detayları sayfamızda derledik. Peki, TOKİ başvuru nasıl yapılır? 2020 TOKİ 100 bin konut hangi illerde ve ilçelerde? TOKİ başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
TOKİ sosyal konut projesine başvurularda üçüncü gün. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal konut projesine ilk gün, ülke genelinde 17 bin 506 başvuru alındı. En çok başvuru alan iller arasında İstanbul birinci oldu. TOKİ tarafından başvuruya dair tüm detaylar ve projenin hayata geçirileceği iller ve ilçelerin listesi duyuruldu. Peki, TOKİ başvuru nasıl yapılır? 2020 TOKİ 100 bin konut hangi illerde ve ilçelerde? TOKİ başvuru şartları nedir?
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek.
Başvuru işlemleri ayrıca e-Devlet üzerinden de alınmaya başlandı.
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Bu aşamada başvuru sahibinin T.C. Ziraat Bankası nezdinde Türk Lirası (TL) olarak açılmış bir cari hesabı varsa, müsait olan hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek.
* Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
* Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)