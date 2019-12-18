TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için daha ilk günlerden yoğun bir başvuru yapıldı. Başvuru sona erene kadar yani 15 Ocak tarihine kadar bu sayının milyona ulaşması bekleniyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak için ilk kriter ise hane halkı gelirinin 5.500 lira altında olmasıdır. Başvuru yapan ya da yapacak vatandaşların maaşları "net" üzerinden hesaplanır. Hanede işkurda çalışan biri varsa, işkurdan çalıştığına dair belge alınması gerekiyor. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. TOKİ hane halkı geliri nasıl hesaplanır?

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