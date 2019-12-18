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  • 18.12.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 17:55

ilanları yayımlanmaya başladı! İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alım başvuruları iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla bakım-onarım ve çevre temizliği alanlarında istihdamı sağlanacak. Peki, personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

İŞKUR TYP ilanları yayımlanmaya başladı!

İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında personel alımı ilanları yayımlanmaya başladı. İlanların birer birer yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR TYP ilanları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şu ana kadar yayımlanan ilanlarla Tokat, Hakkari Merkez ve Hakkari Yüksekova'da TYP alımı yapılacak.

İŞKUR TYP İLANLARI NELERDİR?

İŞKUR TYP yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından yani aşağıdaki linke tıklayarak "Uygulama alanı" kısmından alım yapılacak alanı yazıp işaretleyerek ilanları görebilir.

Tokat Merkez - MEB bakım onarım ve temizlik

Hakkari Merkez - Çevre temizliği

Hakkari Yüksekova - Çevre temizliği

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