İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında personel alımı ilanları yayımlanmaya başladı. İlanların birer birer yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR TYP ilanları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şu ana kadar yayımlanan ilanlarla Tokat, Hakkari Merkez ve Hakkari Yüksekova'da TYP alımı yapılacak.

İŞKUR TYP İLANLARI NELERDİR?

İŞKUR TYP yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından yani aşağıdaki linke tıklayarak "Uygulama alanı" kısmından alım yapılacak alanı yazıp işaretleyerek ilanları görebilir.

Tokat Merkez - MEB bakım onarım ve temizlik

Hakkari Merkez - Çevre temizliği

Hakkari Yüksekova - Çevre temizliği

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