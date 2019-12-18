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  • 18.12.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 18:18

gün sonu yükselişe geçti! 18 Aralık canlı ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar ve nun ne kadar olduğu hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.8441 lira ve en yüksek 5.8894 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5146 lira ve en yüksek 6.5709 lirayı gördükten sonra, 6.56-6.57 lira aralığında işlem gördü. Peki, 18 Aralık euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve piyasalarda güncel durum...

Dolarda hareketlilik! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Global piyasalarda güven kaybeden ve inişli çıkışlı seyrini devam ettiren dolarda hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda dolardaki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dünkü işlem gününe 5.84 seviyesinde başlayan dolar kuru gün içerisinde 5.88 seviyesine yükseldi. İşte 18 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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