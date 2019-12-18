Global piyasalarda güven kaybeden ve inişli çıkışlı seyrini devam ettiren dolarda hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda dolardaki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dünkü işlem gününe 5.84 seviyesinde başlayan dolar kuru gün içerisinde 5.88 seviyesine yükseldi. İşte 18 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?