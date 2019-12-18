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  • 18.12.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 10:23

sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede?

'nin Pazartesi günü başlattığı 100 bin sosyal konut projesine rekor talep geldi. Bu bağlamda özellikle 'de yapılan konutlar merak ediliyor. nasıl yapılır 2020? Her yıl 100 Bin hazırlıkları başladı. 3 bin tane konut inşasının sağlanacağı Kocaeli'de vatandaşlar Kocaeli TOKİ başvuru şartları nelerdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan TOKİ konut projesi büyük ilgi görüyor. Peki, TOKİ Kocaeli sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Kocaeli başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ Kocaeli sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede?

TOKİ Kocaeli başvurusu nasıl yapılır 2020? Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan TOKİ konut projesi büyük ilgi görüyor. Her yıl 100 Bin Yeni Konut Projesi hazırlıkları başladı. 3 bin tane konut inşasının sağlanacağı Kocaeli'de vatandaşlar Kocaeli TOKİ başvuru şartları nelerdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte TOKİ Kocaeli başvurusu nasıl yapılır 2020? Kocaeli TOKİ başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

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