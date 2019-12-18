TOKİ Kocaeli başvurusu nasıl yapılır 2020? Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan TOKİ konut projesi büyük ilgi görüyor. Her yıl 100 Bin Yeni Konut Projesi hazırlıkları başladı. 3 bin tane konut inşasının sağlanacağı Kocaeli'de vatandaşlar Kocaeli TOKİ başvuru şartları nelerdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte TOKİ Kocaeli başvurusu nasıl yapılır 2020? Kocaeli TOKİ başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

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