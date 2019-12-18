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  • 19.12.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:12

19 Aralık evde bakım (aylığı) parası yatan iller! Evde bakım engelli maaşı mı ne kadar, yattı mı?

19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım engelli maaşı mı ne kadar, ne zaman ödenecek? Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu ödeme aylık 1.384 lira. Evde bakım aylığı için sağlık kurulu tarafından verilen 'yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu' gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Düğmeye basıldı! Maaşlara zam yapılacak!

Evde bakım engelli maaşı zammı ne kadar olacak? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda evde bakım maaşı zam oranı sorgulamaları arttı. Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. 3 Ocak itibarıyla açıklanacak enflasyon verisine göre memur maaşlarına yapılacak zam ve fark ödemesi de ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın öngörülerine göre memur maaşında yüzde 6-6.5'lik artış olması bekleniyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor.

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