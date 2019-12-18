Evde bakım engelli maaşı zammı ne kadar olacak? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda evde bakım maaşı zam oranı sorgulamaları arttı. Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. 3 Ocak itibarıyla açıklanacak enflasyon verisine göre memur maaşlarına yapılacak zam ve fark ödemesi de ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın öngörülerine göre memur maaşında yüzde 6-6.5'lik artış olması bekleniyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ