Borsa İstanbul'a "emeklilik" dopingi! İşte BIST'in yeni hedefi

Yatırım fonlarının portföyleri yakından izlendiğinde hisse senedi oranlarının arttığı gözlenmekte. 23 Mayıs tarihinde toplam portföy büyüklüğü 63 milyar 269 milyon TL iken bunun yüzde 2,88'i hisse senetlerinden oluşuyordu. Yatırım fonlarının 13 Aralık 2019 itibariyle portföy değeri 88 milyar 246 milyon TL'ye ulaşırken hisse senedi oranı da yüzde 4,04'e yükseldi. Şimdilerde portföylerinin yüzde 12,26'sı hisse senedinden oluşan emeklilik fonlarındaki hisse senedi oranının yüzde 15'e kadar çıkma imkânı var. Bu da yabancı katılımı olmasa dahi yerli kurumsal yatırımcılarla borsada hala çıkış marjının varlığını gösteriyor. Yatırım fonlarının da hisse senedi oranlarını artırmaya devam etmeleri borsadaki yükselişi canlı kılabilir.