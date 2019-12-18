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  • 18.12.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 21:49

Banka kredi faizlerinde indirim sürüyor! Ziraat, QNB, Garanti, Halkbank, Akbank kredi faiz oranı kaç oldu?

En uygun krediyi hangi bankanın verdiği kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde yer alıyor. nı araştıran vatandaşlara son olarak bir banka daha müjdeyi verdi. Garanti BBVA'nın, Yeni Yıl Kredisi kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek. Peki, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank kredi faiz oranı kaç oldu? İşte banka banka kredi faizlerinde güncel durum...

Kredi faizlerinde fırsat sürüyor! İşte banka faiz oranları

Bankaların kredi faiz indirimindeki yarışı devam ederken vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Türkiye genelinde, Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı. Bireysel kredilerin yüzde 42'sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34'ünü konut kredileri, yüzde 20'sini kredi kartları ve yüzde 4.0'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Peki, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti, Halkbank, Akbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar ve fırsatlar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.17
Taşıt kredisi: 1.21

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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