Banka kredi faizlerinde indirim sürüyor! Ziraat, QNB, Garanti, Halkbank, Akbank kredi faiz oranı kaç oldu?

Bankaların kredi faiz indirimindeki yarışı devam ederken vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Türkiye genelinde, Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı. Bireysel kredilerin yüzde 42'sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34'ünü konut kredileri, yüzde 20'sini kredi kartları ve yüzde 4.0'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Peki, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti, Halkbank, Akbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar ve fırsatlar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

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