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  • 18.12.2019 21:05
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 21:05

e-Devlet 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte

tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları devam ediyor. 6 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular tamamlanacak ve ardından kura tarihleri belirlenecek. 100 bin konut projesine vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru da yapabiliyor. Bu kapsamda e-Devlet su nasıl yapılır sorusu merakla araştırılan sorular arasında yerini aldı. İşte ...

e-Devlet TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? On binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ'nin yeni projesi olan 100 bin sosyal konut projesine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriyor. Pazartesi günü başlayan başvuruların ardından e-Devlet TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte projeye dair detaylar....

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabiliyor.

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