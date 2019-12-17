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  • 17.12.2019 13:49
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 13:51

2020 yılı AGİ evli bekar maaş mı ne kadar olacak? İşte AGİ tablosu!

Milyonlarca çalışan gözünü AGİ larına çevirdi. Bu bağlamda 2020 zammı ile birlikte yeni AGİ ödemeleri de netleşecek. ini bilindiği gibi işveren ödüyor. Asgari ücret tespit komisyonunun 2020 yılı asgari ücreti açıklamasıyla birlikte AGİ'de netlik kazanmış olacak. Asgari geçim indirimi henüz belli olmadı. Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti. Yapılacak zam oranının ardından AGİ’nin ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından AGİ’ye yapılacak zam oranı da açıklanmış olacak.

AGİ maaşa dahil mi? İşte AGİ tablosu!

Asgari ücret zammıyla birlikte asgari geçim indirimine de 2020 yılında zam yapılacak görüşmeler başladı. Vatandaşlar ocak ayında yapılacak olan zamları büyük bir heyecanla beklerden asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar. Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

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