Asgari ücret zammıyla birlikte asgari geçim indirimine de 2020 yılında zam yapılacak görüşmeler başladı. Vatandaşlar ocak ayında yapılacak olan zamları büyük bir heyecanla beklerden asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar. Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

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