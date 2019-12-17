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  • 17.12.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 14:48

Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi... İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantıda, () temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda () toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Toplantıda, () temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda da Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.

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