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  • 17.12.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:22

, Bağ- Kur mı en düşük en yüksek kaç TL oldu? ne kadar olacak?

Memur ve emekli mının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur ve zammı belli oldu mu? Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ve emekli maaşlarına zam gerçekleştiriliyor. 5 aylık a göre ve emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. Yüzde 5.31'lik artış maaşları 67,48 ile 323,23 lira arasında yükseltecek. Merkez'in beklenti anketine bakılırsa emekli maaş artışı yüzde 7.3 olabilir. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylıkdönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Peki bu artışla SSK, ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2020 yılı memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan memur ile emeklilerin gözü Ocak ayında yapılacak olan maaş zammına çevrilmiş durumda. Bu bağlamda internette araştırmalar sürüyor. Bu bağlamda memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emekli zammı 2020 ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emekli heyecanla Ocak zammını bekliyorlar. Ocak ayında açıklanacak olan aralık enflasyon rakamlarının ardından yapılacak zam oranı belli olacak. Yüzde 5.71 çıkan 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak. Peki bu artışla güncel emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte en güncel emekli maaşı listesi ve en düşük ve yüksek emekli maaşları takvim.com.tr'de

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