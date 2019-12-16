Milyonlarca çalışan memur ile emeklilerin gözü Ocak ayında yapılacak olan maaş zammına çevrilmiş durumda. Bu bağlamda internette araştırmalar sürüyor. Bu bağlamda memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emekli zammı 2020 ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emekli heyecanla Ocak zammını bekliyorlar. Ocak ayında açıklanacak olan aralık enflasyon rakamlarının ardından yapılacak zam oranı belli olacak. Yüzde 5.71 çıkan 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak. Peki bu artışla güncel emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte en güncel emekli maaşı listesi ve en düşük ve yüksek emekli maaşları takvim.com.tr'de

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