TOKİ Konya sosyal konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurula başladı. Konya'da ikamet eden vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da 4 bin adet konut yapılacak. Vatandaşlar konutların yapılacağı ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Konya sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Konya başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ KONYA SOSYAL KONUT PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE?

Gelen bilgilere göre, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da yapılacak 4 bin konuttan 204'ü Altınekin ilçesinde yapılacak.

Konya'da inşa edilecek konutlar, ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleriyle örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimsetecek şekilde yapılacak.