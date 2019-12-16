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  • 17.12.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:09

sosyal konut projeleri nerede? İstanbul hangi ilçelerde?

16 Aralık sosyal konut projesi hangi ilçelerde? nerede? TOKİ tarafından her yıl 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut projeleri hangi illerde yapılacak? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ başvuru formu ve şartları.... TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek..

TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 bin konut açıklamasından sonra, başvurular bugün başladı. TOKİ sosyal konut projesi için en fazla aranan il ise tabii ki İstanbul oldu. İstanbul'da yaşayan on binler ev sahibi olabilmek için TOKİ resmi internet sitesinden araştırmalar yapıyor. En fazla sordukları soru ise TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelerde? TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede? Gibi sorular oldu. Bu anlamda İstanbul'da TOKİ'nin yapacağı evlerde hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. Depreme dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlar olacak. Başvurular, Ziraat Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

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