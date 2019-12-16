Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 bin konut açıklamasından sonra, başvurular bugün başladı. TOKİ sosyal konut projesi için en fazla aranan il ise tabii ki İstanbul oldu. İstanbul'da yaşayan on binler ev sahibi olabilmek için TOKİ resmi internet sitesinden araştırmalar yapıyor. En fazla sordukları soru ise TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelerde? TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede? Gibi sorular oldu. Bu anlamda İstanbul'da TOKİ'nin yapacağı evlerde hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. Depreme dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlar olacak. Başvurular, Ziraat Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

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